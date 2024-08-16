Руди Фернандес обратился с прощальным посланием после завершения карьеры

39-летний испанский баскетболист Руди Фернандес опубликовал в соцсетях сообщение, в котором обратился с прощальным заявлением об окончании своей великой карьеры.

«Я ухожу с чувством, что всегда был преданным игроком каждой команды или клуба, в котором играл.

Я никогда не мечтал летать так быстро или так высоко и соревноваться лицом к лицу с теми, кто был передо мной. Мне будет не хватать этого, но теперь мне нужно проложить новый путь и больше быть со своей семьёй, чем когда-либо ранее. Конечно, я буду продолжать наслаждаться этим замечательным видом спорта.

Спасибо всем, что летали рядом со мной», — написал Фернандес на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

За время профессиональной карьеры Фернандес выступал за такие клубы, как «Ховентуд», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Реал». Он является обладателем трёх медалей Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), двукратным чемпионом мира (2006, 2019) и четырёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022).

Отметим, что Фернандес стал первым баскетболистом в истории, кто участвовал в шести Олимпийских играх.