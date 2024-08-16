Новичок «Локо» Антониус Кливленд: я не знал, что в России так тепло

Новичок «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился впечатлениями от клуба и Краснодара, также рассказав, что уже давно следит за Единой лигой.

«Тут превосходный тренировочный комплекс. Я видел подобные только в НБА. С новыми партнёрами пока успел пообщаться совсем немного, но, кажется, тут собралась классная команда.

Мне нравится, что в команде много молодёжи. Сразу сам себя чувствуешь намного моложе, а значит, надо быть активнее, быстрее двигаться. Чувствовать себя молодым круто.

Я в Краснодаре четыре дня. Не знал, что тут так тепло! Думал, в России холодно, а тут отличная погода.

Я немало знал о Единой лиге перед приездом сюда. Начал плотно следить за ней, когда в «Енисей» перешли два моих близких друга, Джеремайя Мартин и Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Так что у меня уже год в телефоне стоит приложение Единой лиги, и я очень хорошо осведомлён, что здесь происходит», — приводит слова Кливленда пресс-служба «Локомотива-Кубань».