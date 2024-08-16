Чемпион мира — 2023 Маодо Ло перешёл из «Олимпии Милан» в БК «Париж»

31-летний немецкий защитник, чемпион мира — 2023 Маодо Ло перешёл из итальянской «Олимпии Милан» во французский в БК «Париж». Об этом сообщает издание Basketnews.

Ло стал четвёртым за это межсезонье новичком французской команды, которая с сезона-2024/2025 будет выступать в Евролиге.

Маодо Ло отыграл в Милане всего один сезон. Сообщается, что «Олимпия Милан» не рассчитывала на него в предстоящем сезоне, так как он не вписывался в схемы Этторе Мессины. Тем более в команду пришли Леандро Больмаро и Ненад Димитриевич. В итоге стороны разорвали долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Ло набирал в среднем 7,6 очка (40,3% трёхочковых), 1,7 подбора и 2,7 результативной передачи за 21 матч Евролиги, а также 7,4 очка, 1,6 подбора и 2,4 результативной передачи в итальянской лиге. В целом Маодо Ло провёл в Евролиге 220 матчей.