«Занимайтесь своими игроками». В «Олимпиакосе» ответили президенту «Црвены Звезды»

В греческом «Олимпиакосе» ответили президенту «Црвены Звезды» Небойше Човичу, который заявил, что сербская команда работает над возвращением Филипа Петрушева.

Сообщается, что 24-летний центровой национальной команды Сербии Филип Петрушев выразил желание вернуться в родной клуб, но соглашения с его нынешней командой — «Олимпиакосом» — пока нет.

«Господин Чович должен заниматься игроками своей команды, а не «Олимпиакоса», — приводит комментарий представителя греческого клуба аккаунт Eurohoops на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, до возвращения в Европу Петрушев выступал в НБА за «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз», который отказался от него всего после двух выступлений. Вскоре после своего освобождения из «Кингз» Петрушев подписал многолетний контракт с «Олимпиакосом».