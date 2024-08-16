Первый португальский чемпион НБА Неемиаш Кета поблагодарил «Бенфику»

Первый португальский баскетболист, ставший чемпионом НБА, Неемиаш Кета поблагодарил свой бывший клуб «Бенфику» за важную помощь в его развитии.

25-летний центровой был выбран под 39-м номером на драфте НБА 2021 года после трёх сезонов в NCAA в составе «Юты Стэйт». До переезда в Америку он играл в «Бенфике», проведя всего два матча в высшей португальской лиге в сезоне-2017/2018.

«Это был очень хороший год для меня. Я был очень впечатлён клубом. Условия были превосходными. Я много работал в тот год — индивидуально, а также с резервной и взрослой командой. Было очень тяжело совмещать школу и баскетбол, но в конце концов я понял, как со всем этим справляться. Я обрёл больше уверенности, давал интервью, у меня появились фанаты. Это был постепенный рост, который помог мне достичь того, что есть сейчас», — приводит слова Кеты Eurohoops.

В чемпионском для «Бостон Селтикс» сезоне Кета набирал в среднем 5,1 очка, 4,0 подбора, 0,7 блок-шота, 0,6 передачи за 31 матч.