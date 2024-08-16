Чарания: «Чикаго Буллз» подписал контракт с Кеннетом Лофтоном

«Чикаго Буллз» подписал однолетний контракт с бывшим игроком «Мемфис Гриззлиз» и «Филадельфии Сиксерс» Кеннетом Лофтоном-младшим. Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По словам Чарании, у 19-летнего игрока весом 127 кг будет возможность побороться за место в составе во время тренировочного лагеря.

Лофтон-младший последние два сезона буквально прыгал из команды в команду, играя за «Мемфис Гриззлиз», «Филадельфию Сиксерс» и «Юту Джаз».

До перехода в НБА он доминировал в G-лиге. В сезоне-2022/2023 Лофтон выиграл награду «Новичок года», набирая в среднем 20,2 очка, 10,5 подбора, 3,9 передачи и 1,2 перехвата за матч.

Во время последней игры регулярного сезона-2022/2023 Лофтон набрал 42 очка и сделал 14 подборов. Он стал первым игроком с тех пор, как НБА начала отслеживать дебюты в 1970 году, который набрал более 40 очков и 10 подборов в своем первом матче.