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Руководство NBC Sports готово и дальше сотрудничать с Дуэйном Уэйдом

Руководство NBC Sports готово и дальше сотрудничать с Дуэйном Уэйдом
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит», олимпийский чемпион Пекина-2008 Дуэйн Уэйд произвёл хорошее впечатление на руководство NBC Sports.

Этим летом, будучи новичком в комментаторском деле, Уэйд комментировал для NBC мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже.

Его необычные крылатые выражения и яростная поддержка сборной США привлекли неоднозначное внимание. Но в интервью подкасту Sports Media президент и исполнительный продюсер NBC Olympics Молли Соломон выразила полную поддержку и уверенность в будущем Уэйда в качестве комментатора и эксперта.

«Было приятно наблюдать, как он растёт как комментатор. Он никогда ранее не комментировал матчи. Но когда я поговорила с ним об этой возможности, он был очень умён и проницателен, так что я поняла, что он способен на это. Мы все знаем, как трудно комментировать матчи, потому что всё происходит очень быстро, но вы видите, как он растёт с каждым днём», — сказала Соломон.

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