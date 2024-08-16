Процесс восстановления Мустафы Фалля идёт не так, как ожидалось — Basketnews

Получивший в мае прошлого года травму Мустафа Фалль всё ещё не готов полноценно присоединиться к тренировочному процессу «Олимпиакоса». Клубу и игроку, возможно, придётся найти другой способ восстановления, чтобы 32-летний француз смог играть со старта сезона-2024/2025. Об этом сообщает Basketnews.

Напомним, 28 мая этого года «Олимпиакос» объявил, что Мустафа Фалль получил усталостный перелом четвёртой плюсневой кости левой стопы и выбыл из строя до конца сезона. Изначально период его восстановления оценивался примерно в три месяца.

Прошло уже более двух месяцев, Фалль отправится на тренировочный сбор, который начнётся 19 августа. Центровой греческого клуба пройдёт там медосмотр.

Согласно неофициальной информации от «Олимпиакоса», реабилитация Фалля идёт не так, как ожидалось, и нельзя исключать ни одного варианта лечения, которое выберут врачи и сам спортсмен.

Первая товарищеская игра «Олимпиакоса» запланирована на 3 сентября. Официальные матчи начнутся 28 сентября с игры за Суперкубок Греции. Пока неясно, будет ли Фалль в состоянии играть в этих матчах.