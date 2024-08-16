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Стефен Карри набрал 41% очков на Олимпиаде-2024 с передач Леброна Джеймса

Стефен Карри набрал 41% очков на Олимпиаде-2024 с передач Леброна Джеймса
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри набрал 41% своих очков на Олимпийских играх 2024 года в Париже с передач лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Всего Карри набрал по ходу мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024 89 очков, из них 36 — после ассистов Джеймса.

Победа на Олимпийских играх — 2024 стала первой для Стефена Карри на Олимпиадах. В составе сборной США он дважды выигрывал чемпионат мира в 2010 и 2014 году.

39-летний Леброн Джеймс является трёхкратным олимпийским чемпионом.

Отметим, что Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже.

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