Паоло Банкеро назвал лучшую стартовую пятёрку университета Дьюк

Молодой игрок «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро назвал, по его мнению, лучшую за всё время стартовую пятёрку «Дьюк Блю Девилз» — баскетбольной команды университета Дьюка, выступающей в первом дивизионе чемпионата NCAA, в конференции Атлантического Побережья.

Разыгрывающий: Кайри Ирвинг

Атакующий защитник: Джей Джей Редик

Лёгкий форвард: Джейсон Тейтум

Тяжёлый форвард: Зайон Уильямсон

Центровой: Джалил Окафор

«Не могу не упомянуть легенд: Кристиана Леттнера, Гранта Хилла, Джея Уильямса. Но я выбрал парней, которых видел своими глазами», – приводит слова Банкеро ACC Network на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони упомянул Банкеро в качестве одного из вероятных кандидатов в состав сборной США на Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.