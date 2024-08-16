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Стал известен рейтинг Бронни Джеймса в NBA 2K25

Стал известен рейтинг Бронни Джеймса в NBA 2K25
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Стал известен рейтинг Бронни Джеймса, сына Леброна Джеймса, в игре NBA 2K25. Рейтинг новичка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» составит 68.

Лучшими игроками по рейтингу в игре NBA 2K25 будут центровые Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 98. Рейтинг лучшего новичка НБА прошлого сезона – центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы – составит 91.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал атакующего защитника Бронни Джеймса на драфте НБА под общим 55-м номером во втором раунде.

В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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