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Патрик Беверли рассказал, как Дарвин Хэм извинился перед ним

Патрик Беверли рассказал, как Дарвин Хэм извинился перед ним
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли вспомнил случай, как бывший тренер «озёрников» Дарвин Хэм принёс ему извинения и признал свои просчёты, из-за чего его в итоге уволили по окончании сезона-2023/2024.

«Я играю в Вегасе. Вижу, как мимо проходит тренер Хэм. Заметьте, я не видел его лично с тех пор, как ушёл из «Лейкерс». Тренер Хэм подошёл ко мне и спросил: «Как дела?»

Я не знаю его намерений. Я просто отвечаю: «Что именно?» Он: «Можешь уделить пять минут?» Я такой: «О, чёрт, хорошо. Что случилось, Хэм?»

«Просто хочу, чтобы ты знал, Пэт, я извиняюсь». Тренер никогда не должен извиняться. Решение, которое ты принимаешь, — это твоё решение. Почему? Потому что ты тренер, мать твою. «Извиняюсь, Пэт, ты был прав».

Нужно больше тренироваться. Нельзя просто так выигрывать за счёт таланта. Но этого не было. У вас есть Расс (Расселл Уэстбрук). У вас есть ЭйДи (Энтони Дэвис). У вас есть Брон (Леброн Джеймс).

Тогда он говорил: «Да ладно, Пэт, ты снова несёшь свою чушь». А теперь он сказал: «Ты был прав. Если не прислушиваться к другим, тебя выгонят!» — приводит слова Беверли Lakers Daily.

Беверли сыграл 45 матчей за «Лейкерс» в сезоне-2022/2023. В феврале 2023 года его обменяли в «Орландо Мэджик».

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