Джордж Карл: у «Лейкерс» будет больше транслируемых матчей, чем побед

Известный тренер, член Зала славы Джордж Карл считает, что в предстоящем регулярном сезоне НБА у «Лос-Анджелес Лейкерс» будет больше матчей, транслируемых по национальному телевидению, чем побед.

«Количество трансляций матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» на национальном телевидении будет больше, чем количество их побед.

«Орландо Мэджик» заслуживает больше трансляций», — написал Карл на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В следующем сезоне матчи «Лос-Анджелес Лейкерс» покажут на национальном телевидении 39 раз. Это почти половина из 82 игр команды. Матчи «Голден Стэйт Уорриорз» будут транслироваться 36 раз, а действующих чемпионов «Бостон Селтикс» — 34.

Чтобы предсказание Карла сбылось, «Лейкерс» нужно одержать наименьшее количество побед за регулярный сезон с 2021-2022 годов, когда «Лос-Анджелес» закончил сезон с результатом 33–49 и не пробился в плей-офф.