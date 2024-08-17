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Актёр «Космического Джема» (Space Jam) комплиментарно оценил работу с Майклом Джорданом

Актёр «Космического Джема» (Space Jam) комплиментарно оценил работу с Майклом Джорданом
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Американский актёр и баскетболист Дентони Лангстон, сыгравший одного из монстров в фильме «Космический Джем» (Space Jam), комплиментарно отозвался о легендарном шестикратном чемпионе НБА и главном герое фильма Майкле Джордане.

«Было здорово работать с Майклом Джорданом, это был на самом деле мой лучший баскетбольный опыт. Ни в коем случае не понимаю весь негатив, который идёт в адрес Майкла, он Величайший игрок (GOAT). Майкл относился ко мне как к другу детства, я каждый день спал в его трейлере, пока он играл в карты со своими друзьями», — приводит слова Лангстона издание Sports Illustrated.

Лэнгстон на съёмочной площадке для воплощения роли монстра находился в зелёном костюме.

Джордан является шестикратным чемпионом и MVP финала, пять раз становился MVP регулярного сезона, дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

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