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Видео: Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин вместе отдыхают в Каннах

Видео: Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин вместе отдыхают в Каннах
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс отдыхает вместе с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином в Каннах после летних Олимпийских игр в Париже.

Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американская команда обыграла представителей Франции со счётом 98:87. Леброн по итогам турнира был признан самым ценным игроком.

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала Джеймса лучшим игроком летних Олимпийских игр в Париже. Также Леброн Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

Дрэймонд Грин не попал в список американских баскетболистов для участия в Олимпиаде 2024 года из-за инцидентов на площадке в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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