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Трёхкратный чемпион НБА назвал причину, по которой не считает Джеймса величайшим игроком

Трёхкратный чемпион НБА назвал причину, по которой не считает Джеймса величайшим игроком
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60-летний американский бывший профессиональный баскетбольный тренер и игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марио Эли сказал, что не считает звёздного игрока клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком (GOAT) из-за желания Леброна объединяться с другими звёздами.

«Никто из нас не отступил от превосходства Майкла [Джордана]. Нам нравилось соревноваться с ним. Это то, ради чего вы в НБА. Все эти парни сейчас хотят присоединиться друг к другу и играть вместе. В них нет желания сражения, они не говорят друг другу: «Я хочу победить тебя!» Как можно называть Леброна величайшим если он присоединяется к Бошу и Д-Уэйду [переход Джеймса в «Майами» летом 2010 года]? Мы не делали такого в 90-х!

Это всё равно что Дрим [Хаким Оладжьювон] позвонил Джордану и сказал: «Хочешь присоединиться?» Мы хотели побеждать друг друга, а не объединяться! Эти парни хотят, чтобы всё было легко, а титулы приходили прямо сейчас. Леброн хочет Энтони Дэвиса, а вы говорите о том, что он GOAT? Да ладно, чувак», — приводит слова Эли издание Fadeaway World.

Марио дважды выигрывал чемпионат в 1994 и 1995 году, выступая в команде «Хьюстон Рокетс», вместе с Хакимом Оладжьювоном, считающимся одним из самых выдающихся и сильных центровых в истории лиги.

Третий титул Эли выиграл в 1999 году в составе «Сан-Антонио Спёрс» с другим звёздным центровым — Тимом Данканом.

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