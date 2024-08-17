Аренас назвал команду, в составе которой хотел бы увидеть Леброна, Карри и Дюранта

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас предложил Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефену Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевину Дюранту («Финикс Санз») объединиться в составе «Нью-Йорк Никс», чтобы завоевать чемпионство НБА.

«Как фанат баскетбола, сделайте это. Это был бы «Голден Стэйт» или «Лейкерс». Лично я, чтобы поиздеваться над историей, за «Нью-Йорк». Они выиграют чемпионат, и я гарантирую вам: что бы они ни говорили о Дюранте и Джеймсе, болельщики «Нью-Йорка» будут стоять на своём», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Напомним, Леброн, Карри и Дюрант в составе сборной США принимали участие в летних Олимпийских играх в Париже. Американцы вышли в финал соревнований, где победили национальную команду Франции.

Леброн был признан самым ценным игроком баскетбольного олимпийского турнира. Для Дюранта золото на Играх-2024 стало четвёртым в карьере. Он является самым успешным баскетболистом в истории Олимпиад среди мужчин.