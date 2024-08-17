Эдди Джонсон рассказал историю, как его чуть не обыграл семилетний Стефен Карри

Бывший баскетболист НБА Эдди Джонсон поделился историей, как играл против лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, когда последнему было семь лет.

«Я играл с этим парнем, когда ему было семь лет. Этот чувак делал броски с дальних расстояний. И он постоянно попадал. Мы играли до 10 очков, и этот парень вёл 7:0. Я сказал: «Подожди. Это же я игрок НБА», — приводит слова Джонсона Total Pro Sports.

Напомним, Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз». Также победа на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже стала первой для Стефена Карри на Олимпиадах. В составе сборной США он дважды выигрывал чемпионат мира — в 2010 и 2014 годах.