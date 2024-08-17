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Айверсон назвал свою стартовую пятёрку всех времён

Айверсон назвал свою стартовую пятёрку всех времён
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49-летний американский звёздный бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон назвал свою стартовую пятёрку всех времён.

«Стартовая пятёрка всех времён — Стефен Карри, Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс и Шакил О'Нил», — заявил Айверсон на подкасте Шакила О'Нила.

Айверсон играл в НБА за клубы «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз», а также принял участие в Евролиге за турецкий коллектив «Бешикташ». Играл на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Аллен является MVP регулярного сезона 2001 года и лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам на протяжении трёх сезонов (2001—2003). В 2004 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Греции.

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