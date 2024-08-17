Девин Букер рассказал об опыте игры с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри на Олимпиаде

27-летний американский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за клуб НБА «Финикс Санз», Девин Букер рассказал об опыте игры с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и звездой «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри на Олимпийских играх — 2024.

«Этот опыт полностью отличался от первого [Олимпиады-2020 в Токио]. Ничего от прошлых Игр не умаляю, но атмосфера в этом году, очевидно, была другой. Когда Стефен и Леброн присоединяются к нам, этот опыт не сравнится с любым другим в моей жизни», — приводит слова Букера журналист Марк Спирс.

После победы на Олимпийских играх — 2024 в составе сборной США Букер стал двукратным олимпийским чемпионом (первая победа в Токио-2020).

Девин является одним из восьми игроков в истории НБА, набравшим не менее 70 очков в одном матче. 24 марта 2017 года Букер набрал 70 очков в проигранном матче с «Бостон Селтикс» (120:130). За 45 минут Букер реализовал 21 бросок с игры из 40 (4 из 11 трёхочковых) и 24 из 26 штрафных. Букер набрал 51 очко во второй половине (в том числе 28 в последней четверти).