Кейтлин Кларк стала третьим новичком НБА/WNBA, добившимся рекордных показателей за игру

22-летняя американская баскетболистка, проводящая свой дебютный сезон в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Кейтлин Кларк стала третьим новичком в истории НБА/WNBA, который несколько раз за сезон набирал 29 очков, делал 10 передач и пять подборов при 70% TS (True Shooting) за игру.

Она встала в один ряд с Майклом Джорданом и Стефеном Карри. Майкл Джордан в своём дебютном сезоне-1985 дважды продемонстрировал такие цифры за игру, а разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в 2010-м — четыре раза. Для Кларк игра с такими показателями стала второй в сезоне.

Также Кейтлин Кларк провела четвёртую игру в сезоне WNBA с показателями 25+ очков, пять и более подборов и передач. В матче регулярного первенства 17 августа за «Индиану Фивер» с «Финикс Меркьюри» Кейтлин помогла одержать победу над обладательницей предыдущего рекорда (три игры с такой результативностью в сезоне-2004) — Дайаной Таурази.