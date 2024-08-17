Грант Уильямс нашёл редкую карточку Дончича, ожидая, что словенец выкупит её за $ 1 млн

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс», Грант Уильямс рассказал, что решил начать коллекционировать баскетбольные карточки и в первый же день получил редкую карточку новичка Луки Дончича из коробки с национальными сокровищами, которую он купил за $ 10 500 на фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке.

«Когда я впервые купил эту коробу, то задумался: «И что я могу сделать, чтобы вернуть свои деньги?» Наверное, мне должен выпасть кто-то типа Трея [Янга]». Но тут я вижу синюю полосу карточки и Луку Дончича. И просто убегаю.

«У меня уже есть предложения о продаже этой карточки на $ 250 тыс., $ 300 тыс. и $ 500 тыс., но я ответил всем, что должен предоставить Луке первому возможность купить. Сделал это только потому, что он купит это примерно за миллион, держу пари. Я дважды звонил ему по FaceTime, он не взял трубку. Лука сейчас в Словении. Так что он мне перезвонит, и мы обсудим это», — приводит слова Гранта издание Fadeaway World.

До своего перехода в «Шарлотт» Уильямс провёл в сезоне-2023/2024 47 игр в составе «Маверикс», набирая в среднем 8,1 очка за матч.