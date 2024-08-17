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Кармело Энтони высказался о легкоатлете Лайлзе, критикующем НБА

Кармело Энтони высказался о легкоатлете Лайлзе, критикующем НБА
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Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони высказался о конфликте между американским спринтером Ноа Лайлзом и игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Причина, по которой мы называем себя чемпионами мира здесь, — это наша игра. Мир приходит к нам, чтобы получить игру. Так что да, мы чемпионы мира. Семантика, я понимаю. Но я думаю, почему вы продолжаете критиковать НБА? Если вы хотите, то критикуйте тот факт, что у вас нет своей лиги. Кричите, почему не вкладывают деньги в ваш вид спорта. Я бы хотел, чтобы вы сказали: «Эй, нам нужно больше внимания к Ассоциации лёгкой атлетики США», как бы там ни было», — приводит слова Энтони Total Pro Sports.

Ранее Лайлз не раз выступал с заявлениями насчёт игроков НБА. Он высказывался, что неправильно называть чемпионов НБА чемпионами мира. После его слов многие болельщики и игроки североамериканской лиги подвергли легкоатлета критике.

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