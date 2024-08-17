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Младший из братьев Адетокунбо нашёл новый клуб

Младший из братьев Адетокунбо нашёл новый клуб
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22-летний профессиональный баскетболист греко-нигерийского происхождения, являющийся младшим братом баскетболистов Янниса, Танасиса и Костаса, Алекс Адетокунбо проведёт сезон-2024/2025 за клуб «Подгорица Бемакс».

«Подгорица» является мужским профессиональным баскетбольным клубом, базирующимся в Подгорице, Черногория. Команда выступает в Первой лиге Черногории и втором дивизионе лиги ABA.

Минувший сезон-2023/2024 Алекс провёл за клуб «Мажейкяй» Литовской баскетбольной лиги. В среднем он набирал 8,0 очка и делал 2,3 подбора за 13 игр.

Адетокунбо был дисквалифицирован в мае за нарушение внутренних клубных соглашений.

Прежде чем приехать в Европу в 2024 году, Адетокунбо попытал счастья в НБА, а затем в лиге G, играя за «Висконсин Херд».

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