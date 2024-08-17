Крис Бош вернётся на паркет и сыграет вместе с Дончичем, Йокичем, Новицки и Сколой

40-летний американский бывший профессиональный баскетболист, играющий на позиции «большого», двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» в 2012 и 2013 году Крис Бош вернётся на паркет и проведёт официальный матч на прощальном мероприятии словенского баскетболиста Горана Драгича.

Фонд Горана Драгича организует прощальное мероприятие для своего основателя под названием «Ночь Дракона», где его друзья и бывшие товарищи по команде сыграют на одной баскетбольной площадке.

Организаторы мероприятия опубликовали список звёзд, которые примут участие в мероприятии, в него вошли: Стив Нэш, Лука Дончич, Никола Йокич, Дирк Новицки, Джимми Батлер, Богдан Богданович, Луис Скола, Деян Бодирога, Предраг Данилович, Никола Вучевич, Радослав Нестерович и другие.

Бош и Драгич играли вместе в «Майами Хит». С 2014 года Криса Боша начали одолевать травмы и болезни. Он пропустил часть сезона из-за повреждения голени, а в феврале 2015-го выбыл из оставшейся части сезона из-за тромба, найденного в одном из лёгких.

В следующем году Крис попытался вернуться в игру, но ему пришлось бороться с проблемой свёртываемости крови. В 2017 году Бош завершил карьеру.