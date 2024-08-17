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«Атланта» и «Клипперс» заинтересованы в новичке ЦСКА Аврамовиче — Basket News

«Атланта» и «Клипперс» заинтересованы в новичке ЦСКА Аврамовиче — Basket News
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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации НБА «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс» проявили интерес к новичку ЦСКА Алексе Аврамовичу. Об этом сообщает Basket News co ссылкой на Ozon Press.

По информации источника, обе команды заинтересованы в приобретении сербского защитника, в контракте которого с ЦСКА есть пункт о переходе в НБА. Срок действия пункта истекает 20 августа. По данным Mozzart Sport, никаких конкретных предложений сделано не было.

Ранее агент Мишко Ражнатович, представляющий интересы новичка ЦСКА Алексы Аврамовича, сообщил, что контракт игрока с армейцами составлен таким образом, что он может покинуть команду в случае получения предложения из НБА.

Напомним, Аврамович присоединился к ЦСКА незадолго до начала Олимпиады 2024 года в Париже. На турнире Алекса принимал участие в составе сборной Сербии и в итоге стал бронзовым призёром Игр. Кроме того, новобранец армейцев был признан лучшим защитником на Олимпийских играх.

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