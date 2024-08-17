Легенда «Сан-Антонио» Шон Эллиотт рассказал, как брат отдал ему свою почку

Чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт рассказал, как его старший брат спас ему жизнь, отдав ему свою почку.

В пятницу, 16 августа, исполнилось 25 лет с тех пор, как Эллиотту пересадили почку. В Методистской больнице, где Шон перенёс операцию, устроили празднование в честь этого знаменательного события.

Пока Эллиотт помогал «Спёрс» выиграть свой первый титул в сезоне 1998/1999, он боролся с почечной недостаточностью. После празднования чемпионства Эллиотт получил почку от своего старшего брата.

«Мне очень повезло иметь брата, который был для меня большим героем, с его стороны это был невероятно бескорыстный поступок. Как я уже говорил ранее, я смог насладиться последними 25 годами, будучи здоровым и счастливым, благодаря тому, что он тогда для меня сделал», — приводит слова Эллиотта Spurs fan cave.

Несколько недель назад у Эллиотта снова возникли проблемы со здоровьем, связанные с мерцательной аритмией. Ему провели процедуру, чтобы восстановить сердечный ритм, и теперь он чувствует себя намного лучше.