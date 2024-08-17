Макгрэди ответил, какая команда победила бы в серии из 7 игр — «Дрим-тим» или «Мстители»

45-летний известный американский бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди ответил, какая команда победила бы в в серии из семи игр — «Дрим-тим» (сборная США 1992 года) или «Мстители» (сборная США 2024 года).

«Я выберу [победителем] «Дрим-тим» из-за того, насколько габаритными были игроки в её составе. У них был Дэвид Робинсон в расцвете сил, громила Чарльз Баркли. Кроме того, у «Дрим-тим» на периметре играл величайший игрок в истории — Майкл Джордан.

Мне кажется, что они бы провели семь игр, но в последней встрече «Дрим-тим» победила бы с перевесом в три очка», — приводит слова Трэйси портал Fadeaway World.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Париже сборная США по баскетболу завоевала золотые медали.