Президент «Партизана» Мияйлович обещает сюрпризы в пополнении состава

Президент «Партизана» Остой Мияйлович пообещал сюрпризы в процессе пополнения состава команды.

«Презентация игроков — это особое событие, которое мы вводим с этого сезона. Это будет зрелищно и по-особенному.

Будет турнир на открытом воздухе, в историческом месте. Я очень горжусь этим событием. Это история. Скорее всего, он пройдёт с участием четырёх команд на наших площадках в Калемегдане. Наша маркетинговая команда всё еще прорабатывает все детали.

Мы пока объявили лишь несколько имён новичков. Журналисты всё время писали о нашем пополнении. В чем-то они были правы, в чем-то ошибались. Будут сюрпризы.

Ребята, подписавшие контракт с «Партизаном», исключительного качества, все они. Я горжусь работой, которую мы проделали в это трансферное окно», — приводит слова Мияйловича Basketnews со ссылкой на Alo Sport.