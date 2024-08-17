Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель

39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил в Мюнхене (Германия) концерт известной музыкальной исполнительницы Адель Лори Блу Э́дкинс, которая выступает под псевдонимом Адель.

Концерт проходил в дождливую погоду, поэтому американский атлет подпевал и танцевал стоя под зонтиком.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 72 играх. В среднем за игру он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавала 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

По окончании сезона в НБА стало известно, что Леброна включили в состав национальной команды США, которой предстояло выступить на летних Олимпийских играх в Париже. В составе американской сборной Джеймс завоевал свою третью золотую медаль.