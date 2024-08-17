Джарелл Эдди пополнил состав греческого «Перистери»

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32-летний американский форвард Джарелл Эдди возвращается в баскетбольную Лигу чемпионов после одного года выступлений за румынский «Клуж».

Эдди подписал контракт с греческим клубом «Перистери». Об этом сообщает пресс-служба команды на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение между опытным игроком и «Перистери» рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Джарелл Эдди набирал в среднем 10,2 очка и 3,8 подбора за матч при 47,2% реализации дальних бросков.

В сезоне-2020/2021 Эдди играл в Евролиге в составе «Фенербахче».

Ранее состав «Перистери» пополнили Кристиан Коффи, Джастин Паттон, Джордж Папас, Тобин Карберри, Си Джей Харрис и Неоклис Авдалас.

В прошлом сезоне «Перистери» занял четвёртое место в Лиге чемпионов, проиграв в «Финале четырёх» в Белграде «Тенерифе» и «Мурсии».