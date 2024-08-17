БК «Валенсия» отдала Луку Божича в аренду

Баскетбольный клуб «Валенсия» отдал своего хорватского форварда Луку Божича в аренду в недавно вышедший в высший дивизион испанской лиги ACB «Форса Лерида».

Изначально «Валенсия Баскет» приобрела Луку Божича, чтобы усилить команду Педро Мартинеса. Но теперь испанский клуб объявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что Божич отправится помогать «Форса Лерида» закрепиться в ACB.

Первоначально Лука Божич подписал с «Валенсией» двухлетний контракт. Вероятно, он вернётся в эту команду после завершения следующего сезона с «Форса Лерида».

Лука Божич – самый ценный игрок (MVP) Адриатической лиги ABA прошлого сезона. В сезоне 2023/2024 он набирал в среднем 19,8 очка, делал 7,8 подбора и 6,3 результативных передачи за игру, оформив при этом два трипл-дабла.