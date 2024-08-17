Леброн Джеймс прокомментировал то, что его признали MVР Олимпийских игр в Париже

39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал то, что его признали MVР летних Олимпийских игр в Париже.

«Для меня это большая часть. Не знаю, кто входил в комитет по голосованию и каков был процесс, но я очень польщён тем, что выбор пал на меня. Однако для меня важнее всего тот факт, что мы завоевали золтые медали. Это довольно круто», — приводит слова Леброна Джеймса портал Lakers Nation.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 72 матчах. В среднем за игру он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.