Чарания: Джей Ти Тор подписал двусторонний контракт с «Кливлендом»

Бывший игрок «Шарлотт Хорнетс» и свободный агент Джей Ти Тор подписал двусторонний контракт с «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Джей Ти Тор провёл первые годы своей карьеры в команде «Шарлотт Хорнетс», где продемонстрировал свою универсальность в защите и атлетизм. Помимо опыта в НБА, Тор недавно выступал за сборную Южного Судана на Олимпиаде в Париже, где набирал в среднем 7 очков и делал 5 подборов за матч. Двусторонний контракт с «Кавальерс» позволит Джей Ти Тору играть и в НБА, и в G-лиге за «Кливленд Чардж».

Напомним, на Олимпиаде-2024 сборная Южного Судана была в группе C с национальными командами США, Сербии и Пуэрто-Рико. Южносуданцы одержали победу в игре с Пуэрто-Рико и потерпели поражения в двух других матчах, не сумев выйти в плей-офф.