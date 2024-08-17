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«Я не из тех, кто ломается». Лиллард считает, что может играть так же, как и 3 года назад

«Я не из тех, кто ломается». Лиллард считает, что может играть так же, как и 3 года назад
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34-летний разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард считает, что способен играть так же, как несколько лет назад.

«Я не из тех, кто ломается. У меня спокойная, хорошая и здоровая жизнь, поэтому мне удастся выступать на таком же высоком уровне. Я могу играть так, как играл два или три года назад. И могу делать это прямо сейчас», — приводит слова Лилларда портал NBC Sports.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лиллард принял участие в 73 играх. В среднем за встречу Дэмьен набирал 24,3 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 7,0 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

За «Милуоки Бакс» Лиллард выступает с 2023 года. До этого Дэмьен играл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» с 2012 года.

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