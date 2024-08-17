Бывший игрок НБА считает, что Стефен Карри не опасен без дальних бросков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не представляет опасности без своих фирменных дальних бросков. Он заявил об этом в подкасте Гилберта Аренаса.

Гилберт Аренас: «Если мы возьмём во внимание трёхочковые Стефа Карри, он будет опасен?»

Рашад Маккантс: «Да».

Аренас: «Будет ли он по-прежнему считаться лучшим разыгрывающим защитником, если отнять у него трёхочковый бросок?»

Маккантс: «Нет».

Ранее Рашад Маккантс заявил, что именно фактор Кевина Дюранта позволил Стефену Карри выиграть два из своих четырёх чемпионств в НБА.

После победы на Олимпиаде в Париже 36-летний Карри стал четвёртым баскетболистом в мире, который в течение своей карьеры выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, титул чемпиона НБА и звание MVP НБА. Ранее такую комбинацию титулов смогли собрать только Дэвид Робинсон, Шакил О'Нил и Кевин Дюрант.