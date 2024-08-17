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Кевин Гарнетт заявил, что неучастие Кейтлин Кларк в ОИ-2024 пошло ей на пользу

Кевин Гарнетт заявил, что неучастие Кейтлин Кларк в ОИ-2024 пошло ей на пользу
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что неучастие 22-летней разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк в Олимпийских играх в Париже пошло ей на пользу.

«Представьте, что олимпийский перерыв Кейтлин Кларк был шансом для новичка WNBA адаптироваться после своего первого сезона и внести корректировку в свою игру? Вчера (в матче с «Финикс Меркури») она выглядела впечатляюще», — приводит слова Гарнетта портал Sports Illustrated.

Напомним, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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