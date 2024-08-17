Энтони Эдвардс пошутил о победе над Кевином Дюрантом в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс пошутил о победе над Кевином Дюрантом и его клубом «Финикс Санз» в плей-офф НБА прошлого сезона.

«Не буду врать. Мне было немного жаль, просто потому, что он мой любимый игрок всех времён. Я не хотел таким образом отправлять его домой», — сказал Эдвардс на шоу Алийи Фуншелль на телеканале NBC Sports.

Напомним, «Миннесота Тимбервулвз» Эдвардса обыграла в 1/8 финала плей-офф прошлого сезона НБА «Финикс Санз» Дюранта с сухим счетом 4-0. В следующем раунде «Миннесота» в семиматчевой серии одолела «Денвер Наггетс», а в финале Западной конференции уступила «Даллас Маверикс» со счетом 1-4.

Чемпионами НБА сезона-2023/2024 стали «Бостон Селтикс». В финале они обыграли «Даллас» со счетом 4-1.