Оскар Робертсон: по какой-то причине фанаты обвиняют Уэстбрука во всём, что происходит

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1971 года Оскар Робертсон встал на защиту Расселла Уэстбрука. По мнению Оскара, Расселл часто подвергается безосновательной критике со стороны фанатского сообщества и СМИ.

«По какой-то странной причине фанаты и СМИ продолжают обвинять его во всём, что происходит. Когда Уэстбрук играет, то он динамичен и зажигает команду. А потом вдруг становится им безразличен и перестаёт быть нужным», — приводит слова Оскара портал Fadeaway World.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл принял участие в 68 играх. В среднем за матч Уэстбрук набирал 11,1 очка, делал 5,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.