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Сэм Касселл: у Йокича не было бы шансов против Хакима Оладжьювона

Сэм Касселл: у Йокича не было бы шансов против Хакима Оладжьювона
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Бывший игрок НБА, ныне работающий помощником тренера в клубе «Бостон Селтикс», Сэм Касселл считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не смог бы ничего противопоставить члену Зала славы, двукратному чемпиону НБА в составе «Хьюстон Рокетс» Хакиму Оладжьювону.

«Хаким — зверь на площадке, во всех смыслах этого слова. Он входит в десятку лучших в каждой категории НБА — перехваты, подборы, очки. Я думаю, в их очном противостоянии Йокич набрал бы больше очков, но Хаким бы победил, потому что он постоянно оказывал бы на него давление. Йокич не смог бы нанести урон в посте, этого просто не произошло бы.

На другой стороне площадки у Йокича тоже не было бы шансов. Джоэл Эмбиид создаёт ему проблемы, так что у него не было бы никаких шансов против Хакима. Я считаю, что у Хакима был бы ответ на всё, что Йокич пытался бы сделать в защите», — сказал Касселл в подкасте с Дрэймондом Грином.

За последние четыре года Никола Йокич трижды признавался MVP НБА.

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