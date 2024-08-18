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Кевин Дюрант и Карим Абдул-Джаббар встретились на фестивале Fanatics Fest

Кевин Дюрант и Карим Абдул-Джаббар встретились на фестивале Fanatics Fest
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант и легендарный американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар встретились на фестивале Fanatics Fest NYC 2024, проходящем в Нью-Йорке (США).

Фото: x.com/fanatics

Напомним, Кевин Дюрант после завершения сезона-2023/2024 в НБА принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе американской национальной команды. Мужская сборная США по баскетболу дошла до финала Игр, где встретилась с представителями Франции.

Матч завершился победой американцев со счётом 98:87. Таким образом, Кевин стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр по баскетболу.

Карим Абдул-Джаббар является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался самым ценным игроком финала НБА (1971, 1985), шесть раз становился самым ценным игроком лиги, 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

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