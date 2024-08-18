Суд вынес приговор женщине, тратившей украденные деньги на VIP-места арены «Далласа»

Жительницу Северного Техаса Стэйси Блэкмон приговорили к тюремному заключению по двум делам, в которых она украла более $ 1 млн у своего бывшего работодателя и использовала эти деньги для оплаты поездок, монет TikTok и VIP-билетов в «Американ Эйрлайнс-центре» на игры команды НБА «Даллас Маверикс», сообщает издание NBC 5.

Прокуроры заявили, что в 2020 году Стэйси Блэкмон начала присваивать средства своего покойного босса и элитной строительной компании в её родном городе на сумму $ 1,2 млн за несколько лет.

В судебных документах говорилось, что Блэкмон использовала кредитную карту компании для перевода почти $ 900 тыс. через PayPal в TikTok.

В ходе расследования выяснилось, что оставшуюся сумму Блэкмон также тратила на посещение матчей на VIP-места команды «Даллас Маверикс», домашнюю мебель и различные экстравагантные путешествия.