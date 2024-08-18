Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — о своей жене после победы на ОИ: без неё я бы не оказался в этом положении

Леброн Джеймс — о своей жене после победы на ОИ: без неё я бы не оказался в этом положении
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы на летних Олимпийских играх в Париже поделился, что не смог бы добиться успеха без своей жены Саванны Джеймс.

«Моя жена заботится о делах. Она лучшая. Без неё я бы не оказался в этом положении, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Я люблю это. Так что нахождение моей жены, двух моих мальчиков, дочери и остальной части семьи здесь — всё для меня», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, Леброн Джеймс принял участие в баскетбольном турнире среди мужских команд в рамках летних Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американская команда обыграла представителей Франции со счётом 98:87. Леброн по итогам турнира был признан самым ценным игроком.

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала Джеймса лучшим игроком летних Олимпийских игр в Париже. Также Леброн Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

Материалы по теме
Баскетбольная Эннеада. Те, кто выиграл титул НБА, MVP, MVP финала и золото ОИ
Баскетбольная Эннеада. Те, кто выиграл титул НБА, MVP, MVP финала и золото ОИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android