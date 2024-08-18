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Агент Аврамовича прокомментировал слухи об интересе клубов НБА к игроку ЦСКА

Агент Аврамовича прокомментировал слухи об интересе клубов НБА к игроку ЦСКА
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Миодраг Ражнатович, являющийся агентом 29-летнего сербского баскетболиста, подписавшего контракт с московским ЦСКА, Алексы Аврамовича, прокомментировал слухи об интересе клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к игроку.

«На данный момент официальных предложений от клубов НБА не было. Планируется, что Алекса присоединится к ЦСКА на следующей неделе», — приводит слова Ражнатовича «Матч ТВ».

17 августа издание Ozon Press заявило, что «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта Хоукс» заинтересованы в подписании контракта с Аврамовичем. Ранее сам Ражнатович сообщал, что у Алексы есть пункт в контракте с ЦСКА, по которому до 20 августа он может покинуть клуб и уехать в НБА.

Напомним, Аврамович присоединился к ЦСКА незадолго до начала Олимпиады 2024 года в Париже. На турнире Алекса принимал участие в составе сборной Сербии и в итоге стал бронзовым призёром Игр. Кроме того, новобранец армейцев был признан лучшим защитником на Олимпийских играх.

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