Патрик Беверли: есть много игроков, которые боятся главного тренера

36-летний разыгрывающий Патрик Беверли рассказал об отношении звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к главным тренерам.

«Не буду врать, есть много игроков, которые боятся главного тренера. Много суперзвёзд среди них. Кто-то из них не хочет, чтобы их тренировали. Представь, что ты тренер, побеждавший в лиге, который пришёл в команду с игроками без побед: «Я не обязан вас слушать. Я побеждал, а вы — нет».

Люди задаются вопросом, почему какой-то определённый тренер не приходит в команду. Потому что суперзвёзды боятся его. «Я не хочу, чтобы он тренировал меня», — сказал Беверли в подкасте Pat Bev Pod.

Ранее Патрик Беверли вспомнил случай, как бывший тренер «озёрников» Дарвин Хэм принёс ему извинения и признал свои просчёты, из-за чего его в итоге уволили по окончании сезона-2023/2024.