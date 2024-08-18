Кевин Дюрант рассказал, какое прозвище дал Энтони Эдвардсу

35-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз» и национальную команду США, чемпион мира, четырёхкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант рассказал, какое прозвище дал 23-летнему атакующему защитнику клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу.

«Я называю Эдварда бэйби-GOAT», — приводит слова Дюранта издание Clutch Points.

GOAT – это аббревиатура, которая расшифровывается как Greatest Of All Time («Величайший всех времён»).

Энтони Эдвардс и Кевин Дюрант играли вместе за сборную США на Олимпийских играх — 2024 и завоевали золотую медаль.

Ранее Энтони Эдвардс пошутил о победе над Кевином Дюрантом и его клубом «Финикс Санз» в плей-офф НБА в сезоне-2023/2024 со счётом 4-0.