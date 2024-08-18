«Автодор» объявил о подписании бывшего игрока НБА Куинндэри Уизерспуна

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Куинндэри Уизерспун заключил соглашение с саратовским «Автодором» на сезон-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольной команды.

Куинндэри Уизерспун был выбран «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА под общим 49-м номером. С 2019 по 2022 год Куинндэри выступал за «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В 2022 году в составе «Голден Стэйт» он стал чемпионом НБА.

Перед сезоном-2023/2024 американец провёл пять матчей в Летней лиге НБА за «Орландо Мэджик». Он набрал 8,8 очка, совершил 4,2 подбора и сделал 2,8 передачи и 2,6 перехвата. Минувший сезон Куинндэри Уизерспун провёл в китайском клубе «Чжэцзян Лайонс». В среднем за игру он набирал 14,7 очка, совершал 3,4 подбора и делал 2,8 передачи.