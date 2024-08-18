Эксперт оценил перспективы «Далласа» в новом сезоне НБА после летних приобретений

Аналитик Энди Бейли из издания Bleacher Report спрогнозировал общее количество побед и поражений для каждой команды НБА после опубликования их расписания, прогнозируя сезон с 51 победой для «Даллас Маверикс». В прошлом сезоне «Даллас» смог одержать 50 побед в регулярном сезоне.

«По прогнозам букмекеров, только что после несколько неожиданного выхода в финал НБА Лука Дончич и «Даллас Маверикс» станут одной из лучших команд на Западе, и не без оснований. Лука — один из лучших бомбардиров всех времён (он третий в истории НБА по очкам за игру). Кайри Ирвинг идеально вжился в роль динамичного второстепенного плеймейкера и бомбардира, как и в случае с Леброном Джеймсом.

Фронт-офис организации проделал прекрасную работу летом. У них есть замечательный Дерек Лайвли, они приобрели Клэя Томпсона. «Даллас» должен стать ещё лучше в следующем сезоне, особенно если Ирвинг сыграет ещё несколько игр (в сезоне-2023/2024 он был ограничен 58 играми). Но, это необязательно означает, что «Маверикс» побьют своё количество побед прошлого сезона», — приводит слова Бейли здание Sports Illustrated.

В минувшем сезоне-2023/2024 «Даллас» вышел в финал плей-офф НБА, где со счётом 0-4 уступил «Бостон Селтикс».