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Фрейзер — о Джейлене Брансоне: у него есть шанс стать одним из величайших игроков «Никс»

Фрейзер — о Джейлене Брансоне: у него есть шанс стать одним из величайших игроков «Никс»
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Легендарный баскетболист «Нью-Йорк Никс» Уолт Фрейзер комплементарно высказался в адрес 27-летнего разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона.

«Мы знаем, что в этом городе ожидания всегда зашкаливают. Он принял вызов и продемонстрировал уровень, подняв команду. У него определённо есть шанс стать одним из величайших игроков «Никс» за всю историю, если не просто величайшим игроком.

Я снял видео, где сказал ему, что он очень напоминает мне Уиллиса Рида. Они оба левши, у них стойкая рабочая этика, они всегда делятся и заботятся, для них главное — команда. Они всегда думают о команде, а не о себе», — приводит слова Фрейзера CBS Sports.

Напомним, в июле Джейлен Брансон продлил контракт с «Никс» на четыре года на сумму $ 156,5 млн вместо пяти лет. Предложение, на которое согласился разыгрывающий «Нью-Йорка», позволит команде более свободно совершать сделки, подписывать игроков и реализовывать выборы на драфте.

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