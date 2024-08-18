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Новичок «Филадельфии» записал забавный ответ хейтерам

Новичок «Филадельфии» записал забавный ответ хейтерам
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20-летний американский баскетболист Джаред МакКейн, выбранный под 16-м номером драфта НБА — 2024 клубом «Филадельфия Сиксерс», в социальной сети записал ответ хейтерам, которые призывают его сконцентрироваться на сезоне, а не сидеть в интернете.

«Бро, ты игрок НБА. Удали это приложение и сфокусируйся на сезоне!» — написал один из поклонников Джареда.

Маккейн учился в средней школе Сентениал. Джаред был выбран для участия во Всеамериканской игре юношей McDonald's 2023 года.

Маккейн набирал в среднем 17,7 очка, 7,1 подбора, четыре передачи и 1,5 перехвата за игру за «Сентенниал» в течение сезона и неоднократно становился игроком года в Калифорнии. Сезон-2023/2024 провёл за университетскую команду «Дьюк Блю Девилз».

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